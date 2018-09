12. September 2018, 22:27 Uhr Konzert Musikalisches Lustwandeln

(Foto: OH)

Eine musikalische Zeitreise durch das barocke Bayern kann man an diesem Freitag, 14. September, im Neuen Schloss Schleißheim am Max-Emanuel-Platz 1 erleben. "Konzert Weißblau" ist der Titel des kammermusikalischen Abends, der um 19.30 Uhr beginnt. Der Gambist Jakob Rattinger hat dafür ein Programm mit bayerischen Kompositionen des Barock zusammengestellt. Gemeinsam mit Musikern an Theorbe, Gitarre, Hackbrett, Traversflöte, Geige, Cembalo und Laute sowie einer Sopranistin präsentiert er Werke von Pietro Torri, Giovanni Benedetto Platti, Georg Muffat, Johann Pachelbel, Johann Melchior Gletle und Evaristo Felice Dall' Abaco, die musikalisch durch München, Würzburg, Passau, Nürberg und Augsburg geleiten. Außerdem werden Texte von Charles de Secondat, Baron de Montesquieu und Charles Burney zum Thema Bayern vorgetragen. Das Schleißheimer Schloss bietet dafür eine Kulisse, die dem durch die mit Dekorationen und Floristik belebten Räume lustwandelnden Publikum hinter jeder Tür eine neue Überraschung aus Tönen und visuellen Eindrücken offenbart.