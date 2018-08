26. August 2018, 21:49 Uhr Konzert Mit sonorer Countrystimme

Als Honky-Tonks werden Kneipen, Bars oder Nachtclubs bezeichnet, die man vor allem im Süden und Südwesten der USA findet. Im 19. Jahrhundert ob der lauten, derben und rauen Atmosphäre mit einem eher zweifelhaftem Leumund gesegnet, gilt der Begriff heute als Synonym für Livemusik-Kneipen, in denen hauptsächlich Countrymusik gespielt wird. Nun ist das im Jugendstil erbaute Kleine Theater Haar sicher kein idealtypisches Honky-Tonk, aber die entsprechende Stimmung dürfte dort auch aufkommen, wenn Ronny Nash & his Whiteline Casanovas an diesem Mittwoch, 29. August, beim "Feierabend im Theater" aufspielen. Die Band gilt als fester Bestandteil der süddeutschen Countryszene und nimmt für sich in Anspruch, stilecht dargebotene "pure and handmade Country Music" zu präsentieren. Sänger Ronny Nash überzeugt mit authentischer, sonorer Countrystimme und dem passenden Amercian English Slang. Der "Feierabend im Theater" findet bei schönem Wetter im Garten des Hauses (ansonsten im Café) statt. Von 17 Uhr an wird gegrillt, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.