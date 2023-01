Stephan Zinner tritt am kommenden Samstag in Unterschleißheim auf.

Stephan Zinner hat den Blues. Was nicht bedeutet, dass der Schauspieler und Kabarettist niedergeschlagen ist. Nein, er sucht die Wurzeln des Blues: im Süden der USA, aber vor allem in seinem oberbayerischen Geburtsort Trostberg. Am Samstag, 4. Februar, gastiert er im Bürgerhaus Unterschleißheim mit seinem aktuellen Programm "Der Teufel, das Mädchen, der Blues und ich". Begleitet wird er dabei von seinem musikalischen Partner Peter Pichler. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es online unter forum-unterschleissheim.de respektive bei München-Ticket.