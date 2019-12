Gerd Kleiber führt Liberale in Kirchheim in den Wahlkampf

Mehr architektonische Vielfalt in den neuen Wohnquartieren, mehr Angebote für Jugendliche, mehr Raum für Natur - das sind die Forderungen der Kirchheimer FDP für die Kommunalwahl 2020. Vor kurzem stellte die Partei ihre Liste für die Gemeinderatswahl auf. Gerd Kleiber, der momentan als Einziger die FDP im Gemeinderat vertritt und in Kirchheim Dritter Bürgermeister ist, steht auf dem ersten Platz. Etwa die Hälfte der Kandidaten sind Mitglieder der Freien Demokraten, der Rest ist parteifrei. Kleiber spricht von einer starken Mischung aus Unternehmern, Angestellten und Studenten.

Ziel der FDP ist nach seinen Angaben, drei Sitze im Gemeinderat zu erhalten. Hinter Kleiber treten der FDP-Ortsvorsitzende Thomas Jännert und Kreisrätin Sandra Wagner an. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten nominiert die FDP nicht. Grund dafür ist laut Kleiber, dass in der Gemeinde in den nächsten Jahren so viele Projekte anstehen, bei denen die FDP keine Verzögerung riskieren möchte.

Die Gemeinderatsliste der FDP in Kirchheim: 1. Gerd Kleiber, 2. Thomas Jännert, 3. Sandra Wagner, 4. Wolfgang Schneider, 5. Christoph Mück, 6. Martina Kaplan, 7. Walter Bös, 8. Michael Bartelt, 9. Katharina Diem, 10. Günter Schwindl, 11. Marc Kleiber, 12. Kristina Sielaff, 13. Dominik Zuck, 14. Andreas Weiß, 15. Thomas Müller, 16. Julia Weller, 17. Markus Kummer, 18. Thomas Reif, 19. Philipp Pollak, 20. Sandra Rolniczak, 21. Peter Schröder, 22. Wolfgang Göth, 23. Gabriele Siebeking, 24. Eleonore Gawlitza