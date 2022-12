Irmgard Knef gilt als die Grande Dame des Chanson-Kabaretts. Geboren in den Neunzigern als Kunstfigur in subkulturellem Kosmos von Berlin Kreuzberg singt und schnoddert sich die fiktive kleine Schwester von Hildegard Knef seither durch das Leben auf deutschen Bühnen. Im Kleinen Theater Haar präsentiert sie nun am Donnerstag, 15. Dezember, ihr Programm "Glöckchen hier, Glöckchen da": Mit süffisanten Bemerkungen und Anekdoten, mit Songs und frechen Sprüchen zum Fest der Liebe entzündet sie die Christbaumkerzen auf ganz andere Art. Hinter Irmgard Knef steckt der Schauspieler, Chansonnier, Autor und Kabarettist Ulrich Michael Heissig. Die Bühnenfigur ist die fiktive Zwillingsschwester und damit das Alter Ego von Hildegard Knef, eine der berühmtesten Schauspielerinnen und Chansonsängerinnen, die Deutschland hervorgebracht hat. Die Veranstaltung "Glöckchen hier - Glöckchen da - Das etwas andere Weihnachtsprogramm" beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es über https://kleinestheaterhaar.de.