Die Staatsstraße 2082 in Kirchheim wird zwischen der Kreuzung mit dem Heimstettener Moosweg am Oval und der Florianstraße von Freitag, 3. März (22 Uhr), bis Sonntag, 5. März, gegen 18 Uhr komplett gesperrt. Derzeit werden dort Pfeiler und Fundamente für zwei neue Fußgängerbrücken eingebaut, während der Sperrung sollen dann die Brückenteile über die Staatsstraße eingehoben werden. Umleitungen in beide Fahrtrichtungen werden ausgeschildert.