Die Gemeinde Kirchheim verfügt über zwei zusätzliche MVG-Mietradstationen. Diese befinden sich am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz an der Einmündung zum Estermannweg sowie im Räter-Einkaufszentrum. Sie ergänzen die seit längerem bestehenden Stationen an der Domagkstraße, Ammerthalstraße und am S-Bahnhof Heimstetten. Das Mietradsystem der MVG umfasst in der Landeshauptstadt und in 21 Landkreisgemeinden mehr als 300 Stationen mit 4400 Rädern. Das Ausleihen funktioniert über die App "MVG more". Kirchheim ist seit 2019 Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern.