Wenn 2024 die Landesgartenschau von 15. Mai bis 6. September in Kirchheim ihre Pforten öffnet, dann können alle Besucher bis einschließlich 17 Jahre gratis auf dem weitläufigen Gelände herumspazieren: Das hat der Aufsichtsrat der Kirchheim 2024 GmbH am Montag bekanntgegeben. Die normale Tageskarte für Erwachsene kostet demnach 19,50 Euro, Rentnerinnen und Rentner zahlen 17,50, Menschen mit Handicap und andere Begünstigte 16 Euro. Wer an allen 145 Veranstaltungstagen dabei sein will, kann im Vorverkauf eine Dauerkarte für 100 Euro erwerben, regulär kostet diese Karte 125 Euro. Der Vorverkauf startet beim Baustellenfest im neuen Ortspark in Kirchheim am 23. September 2023 und dauert knapp acht Monate. Auch für die Dauerkarte gibt es ermäßigte Preise.