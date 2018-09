4. September 2018, 22:01 Uhr Karten-Verlosung Willi auf neuen wilden Wegen

Wer Willi bisher nur aus dem Fernsehen kannte ("Willi wills wissen"), kann den Reporter und Moderator jetzt als Abenteurer kennenlernen. Der Multivisions-Vortrag "Willis wilde Wege" ist wissenswert, lustig, spannend und unvergesslich für die ganze Familie. Nach dem Erfolg der bisherigen Vorträge hat den TV-Star Willi Weitzel erneut die Abenteuerlust gepackt. Kurzerhand ist er losgezogen, um neue wilde Wege zu entdecken. Er durchschwimmt den Ammersee und taucht neugierig in den Alltag von Kindern in Afrika ein. In Alaska folgt er Bären und Elchen und durch Deutschland streift er ohne Geld und Ausrüstung und schlägt sich durch. Auf diese und andere Wege nimmt Willi Weitzel sein Publikum mit wie kein anderer, ob Klein oder Groß. Bei seinen Abenteuern will er nicht nur Neues ausprobieren, sondern auch mehr über das Leben von anderen Menschen und Kulturen erfahren. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Sonntag, 14. Oktober, 15 Uhr, im Circus Krone gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 5. September, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt Willis Sendung im Fernsehen? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.