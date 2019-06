18. Juni 2019, 21:41 Uhr Karten-Verlosung Verlosung: Tanz-Denkmal für Ausnahmekünstler

Mit dem Complexions Contemporary Ballet ist eine der angesagtesten Tanzcompagnien der USA zu Gast im Deutschen Theater. Mit der innovativen Mischung aus Klassik, Ballett und Popkultur sorgt die Truppe um die ehemaligen Solisten der Ailey-Company Dwight Rhoden und Desmond Richardson regelmäßig für Furore. Mit "Star Dust - From Bach to Bowie" haben sie ein zweiteiliges Programm im Gepäck: Das Stück Star Dust ist eine Hommage an die Pop-Ikone David Bowie. Mit Ausdruckskraft und Brillanz entfachen die 16 Ausnahmetänzer eine Tanzexplosion, so bunt, so besonders und so extravagant wie der Jahrhundertkünstler selbst. Mit Bach 25 zeigt die Company die ganze Bandbreite ihres Könnens zur Musik des großen Barockmeisters Johann Sebastian Bach. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Dienstag, 2. Juli, 19.30 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 19. Juni, in der Zeit von 11.10 Uhr bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Woher kommt die Tanzcompagnie? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es käuflich an der Theaterkasse, Schwanthalerstraße 13, Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.