28. Mai 2019, 22:29 Uhr Karten-Verlosung Verlosung: Ein Ort voller Geschehen

Der kanadische Cirque Éloize kommt anlässlich seines 25-jährigen Bestehens im Juni mit gleich zwei seiner atemberaubenden Shows ans Deutsche Theater München. Er kehrt vom 13. bis 16. Juni mit seinem gefeierten Programm "Saloon" zurück in die bayerische Landeshauptstadt. Das Programm bietet Varieté mit Wild West-Stimmung und Country-Musik und ein akrobatisches Abenteuer für die ganze Familie. Seine Münchenpremiere erlebt zuvor bereits das weltweit erfolgreiche Programm "Hotel" vom 4. bis 12. Juni. In dieser Varieté-Show verschmelzen Zirkus, Tanz und Gesang zu einer mannigfaltigen Einheit, die Musik reicht vom Chanson über Jazz bis zum Swing. Die Artisten verwandeln die Lobby eines Grand Hotels nicht nur in einen Spielplatz für artistische Höhenflüge - die Darbietungen des Cirque Éloize erzählen immer auch eine Geschichte. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 29. Mai, in der Zeit von 11.10 Uhr bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Aus welchem Land kommt der Cirque Éloize? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es käuflich an der Theaterkasse, Schwanthalerstraße 13, Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr oder unter Telefon 552 34-44 sowie ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn.