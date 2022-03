Alte Filmmusik in neuem Klanggewand, dazu Eigenkompositionen, Improvisationen, das Spiel virtuoser Freigeister: Ein spannendes Programm präsentiert das Jason Seizer Quartett am Freitag, 4. März, in der Reihe "Kallmann-Konzerte" in der Ismaninger Seidl-Mühle. Namensgeber des Ensembles ist der Tenorsaxofonist Jason Seizer, der als eigenwilliger und umtriebiger Protagonist der deutschen Jazz-Szene gilt. Das Repertoire der Band besteht einerseits aus Musik aus Filmen wie Alfred Hitchocks "Vertigo", Michael Ciminos "The Deer Hunter" oder Giuseppe Tornatores "Cinema Paradiso". Dem gegenüber stehen Eigenkompositionen und freie Improvisationen. Dem Zuhörer wird "ein kollektives Fest an Klangfarben" versprochen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt acht Euro. Reservierungen unter: info@kallmann-museum.de oder 089/961 29 48.