Torsten Zwingenberger gehört sicher zu den spektakulärsten Jazz-Drummern in Deutschland. Der gebürtige Hamburger, der auch regelmäßig mit seinem Bruder - dem Boogie-Woogie-Pianisten Axel Zwingenberger - im Duo auftritt, besticht durch seine lässige Eleganz und erstaunt mit seiner Technik: Bis zu fünf Fußpedale spielt er simultan und setzt teilweise drei Drumsticks gleichzeitig ein. Am Donnerstag, 20. Oktober, kommt er mit einem Ensemble renommierter Berliner Jazz-Musiker nach Oberhaching und wird im Bürgersaal spielen: Das Torsten Zwingenberger 4tet, das neben ihm aus Saxophonist Patrick Braun, Pianist Kenneth Berkel und Bassist Carmelo Leotta besteht, wird mit einem Mix verschiedener Stilrichtungen aufwarten: Das Quartett spielt modernen Swing, Hardbop, Cooljazz, aber auch Brasilianisches und funkigen Souljazz. Die Stücke sind Klassiker aus dem American Songbook und Eigenkompositionen der Bandmitglieder. Der mittlerweile in Berlin lebende Schlagzeuger Torsten Zwingenberger zählt zu den umtriebigsten Persönlichkeiten der deutschen Jazzszene. Über hundert Konzerte im Jahr, internationale Tourneen und zahlreiche Projekte als Bandleader sowie als Sideman stehen auf der Agenda des innovativen Schlagzeugers. Aber auch die musikalische Biografie der drei anderen Protagonisten verspricht Jazz vom Feinsten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über www.oberhaching.de oder in der Bibliothek respektive im Rathaus.