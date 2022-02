Von Florian Weber, Ismaning

Ein neuer Weltrekord ist am Sonntag mit Ismaninger Beteiligung aufgestellt worden. Beim sogenannten digitalen "Hack Slam" teilten 314 Menschen aus 22 Ländern ihre besten Tipps. Die besondere Herausforderung: Jeder Teilnehmer hatte nur 60 Sekunden Zeit, seinen besten Tipp, auch Hack genannt, zu präsentieren. Nur so war der Rekord möglich. Noch nie zuvor teilten so viele Menschen Ratschläge in so kurzer Zeit über das Internet.

Mit dabei war auch Erika Hörner aus Ismaning, Inhaberin von "Kreativ-Raum an der Schwelle" am Korbinianplatz. "Aufgeregt waren wir alle", sagt Hörner, die wie die anderen Teilnehmer erst zehn Minuten, bevor die Stoppuhren liefen, vom Weltrekordversuch erfuhr. Dieser fand während eines Workshops von Hermann Scherer, Autor und Vortragsredner, statt. Scherer überraschte die Teilnehmer mit seinem Vorhaben, die ihrerseits nur fünf Minuten Zeit hatten, sich auf die 60-sekündigen Vorträge vorzubereiten.

Etwa 30 Teilnehmer hätten die Zoom-Konferenz sofort verlassen, als Scherer den Weltrekordversuch ankündigte, sagt Hörner. "Aus Angst, oder warum auch immer." Auch ihr erster Gedanke sei gewesen, die Sitzung zu verlassen. Doch dann habe sie Mut gefasst, erzählt Hörner. Sie referierte über eine zahlenbasierte Methode der Charakteranalyse, die etwas esoterisch anmutet. Andere Teilnehmer stellten Erfindungen vor, gaben IT-Tipps oder redeten über Musikproduktion. "Eine Dame stellte gar einen Hack vor, bei dem es um hochausgebildet Pflegekräfte für Privathaushalte ging", erzählt Hörner.

Als alle vorgetragen hatten, war die Spannung groß, ob der Weltrekord geglückt war. Wäre nur bei wenigen Teilnehmern das Internet ausgefallen, wäre der Versuch misslungen. "Aber wir sind alle durch die Ziellinie gekommen", erzählt Hörner. "Dann haben wir gejubelt. Manche haben sogar Sektflaschen geöffnet, ich habe mit Kaffee zugeprostet." Der ursprüngliche Weltrekord aus 2020 war gebrochen.