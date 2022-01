Die Polizei hat einen Trickbetrüger aus Ismaning festgenommen, der mitgeholfen haben soll, einen Rentner im Landkreis München um Tausende Euro Bargeld zu bringen. Wie die Münchner Kriminalpolizei ermittelt hat, soll der 21-Jährige am 6. Mai vergangenen Jahres bei dem 80-jährigen Mann erschienen sein, um unter falschem Vorwand das Geld in Empfang zu nehmen. Seine Komplizen hatten den Mann angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben, die erzählten, es habe einen Einbruch in der Straße gegeben. Die Täter hätten dabei mit einem Bankmitarbeiter gemeinsame Sache gemacht und auch Falschgeld in Umlauf gebracht. Das gutgläubige Opfer packte daraufhin sein Geld in einen Karton und gab es dem 21-Jährigen. Ein Ermittlungsrichter hat für diesen Untersuchungshaft angeordnet.