Die Liebe zur Natur, besonders zur Schönheit des Waldes ist für die Künstlerin Christiane Rücker eine große Quelle der Inspiration. Einerseits ist sie fasziniert vom Reichtum an Formen und Farben von Pflanzen, andererseits möchte sie mit ihren Werken auch Denkanstöße geben für einen sorgsameren Umgang mit unserer Umwelt. Von Samstag, 5. März, an ist in Ismaning ihre Ausstellung "Einerseits- Andererseits - Objekte, Collagen, Installationen, Malerei" in der Galerie im Schlosspavillon zu sehen. Papier ist Rückers zentraler Werkstoff, den sie geschöpft, gerissen, gehärtet, geschliffen und gewickelt mit unterschiedlichen, oft kontrastierenden Materialien kombiniert. Zur Eröffnung am Samstag, 15 Uhr, ist Rücker anwesend. Die Ausstellung dauert bis zum 1. Mai.