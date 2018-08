15. August 2018, 15:09 Uhr Ismaning Neue Halle für Ballsportler

Die Gemeinde baut das Projekt in Eigenregie

Von Martin Mühlfenzl, Ismaning

Die Gemeinde Ismaning baut ihre Sportinfrastruktur weiter massiv aus. Südlich der Grünfleckstraße wird voraussichtlich von April 2019 an die vierte Sporthalle in der Kommune entstehen; die Gemeinde wird die Dreifachsporthalle in Eigenregie errichten. Die Rathausverwaltung gab bekannt, dass die Bauherrschaft bei der Kommune liegen wird, da die Halle aufgrund "steigender Bedarfe vormittags bis in den Nachmittag hinein" für den Schulsport genutzt werden soll - nach Schulschluss wird die neue Ballsporthalle dem TSV Ismaning überlassen.

Alexander Novakovic, CSU-Gemeinderat und als Handballer Vertreter des TSV in der Hallenkommission, sagte: "Ich bin sehr, sehr happy." Ismaning, lässt Novakovic verlauten, bekomme mit zwei neuen Sporthallen - derzeit wird die neue Halle des Gymnasiums errichtet - endlich eine Infrastruktur, die "der breit gefächerte Vereinssport und stark gewachsene Schulsport längst verdient hat". Mit der Osterfeldhalle und der Dreifachhalle der Realschule wird es in der Gemeinde künftig vier große Sporthallen geben.

"Voll auf den Ballsport ausgelegt."

Aus Sicht der Gemeinde geht es nun darum, "zeitnah" die Genehmigungsplanung einzureichen, um die Werksplanung, Ausschreibung und Vergabe der Schlüsselgewerke "bis zum Jahresende" erledigen zu können. Die Halle ist aus Sicht von Gemeinderat Novakovic "voll auf den Ballsport ausgelegt". So soll es etwa keine Bodendeckel, geben, um die Spielfläche einfach reinigen zu können. Dies ist vor allem aus Sicht der Handballer enorm wichtig: Die erste Mannschaft der Frauen spielt in der Bayernliga, die Herren in der Landesliga Süd - in beiden Klassen wird mit Harz gespielt.

Neben "bedarfsgerechten Tribünen, Musikanlagen, einem ausreichend großen Verkaufsbereich inklusive kleiner Küche", soll es, sagt Novakovic, auch einen Kraft- und Fitnessraum geben. Die Ismaninger Sportler, sagt er, bekommen "etwas einfaches, bedarfsgerechtes, aber zu hundert Prozent perfekt funktionales und durchdachtes".

Der TSV wird sich finanziell an den Kosten beteiligen. Die Gemeinde würdigt diesen Einsatz und betont "die vorbildliche und mehrfach ausgezeichnete Jugendarbeit" des Sportvereins. Die Notwendigkeit für weitere Hallenkapazitäten seien vom TSV "detailliert" aufgezeichnet und "über die Jahre hinweg stetig fortgeschrieben" worden.