Nicht nur Kunstfreunde können am Wochenende im Ismaninger Kallmann-Museum auf ihre Kosten kommen, auch für Musikliebhaber ist etwas geboten. Am Freitag, 24. Februar, gibt die Münchner Sängerin Alma Naidu von 20 Uhr an ein Jazzkonzert, begleitet wird sie von Gitarrist Philipp Schiepek. Beide Musiker wurden für ihr Werk bereits mit dem BMW Welt Young Artist Award ausgezeichnet. Wer sich von ihrem Können überzeugen will, kann per E-Mail an info@kallmann-museum.de oder telefonisch unter 089/961 29 48 Karten für jeweils zwölf Euro reservieren, reduzierte Tickets gibt es für acht Euro.

Am Sonntag, 26. Februar, findet die Ausstellung "Fließende Wesen" der Künstlerin Aneta Kajzer ihren Abschluss. In einem Gespräch stellt die Kallmann-Preisträgerin um 15 Uhr ihre farbintensiven Werke vor und erzählt von ihrer künstlerischen Arbeitsweise. Mit dem normalen Museumseintrittspreis können Interessierte diese Einblicke in Kajzers Schaffen erhalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.