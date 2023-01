Unter Musikfreunden im Raum München ist der Name Himpsl vornehmlich mit der Unterbiberger Hofmusik verbunden. Irene und Franz Josef Himpsl sowie ihre Söhne Xaver Maria, Ludwig und Franz bilden das Rückgrat des Ensembles aus Neubiberg, das zu den Pionieren der Neuen Volksmusik gehört. Die jüngere Generation verwirklicht sich freilich auch immer wieder in eigenen kreativen Projekten: Ludwig "Wiggerl" Himpsl stellt am 16. Januar in der Ismaninger Reihe "Jazz am Montag" sein neues Album "World Wide Wig" vor, das er mit anderen Virtuosen der Weltmusik eingespielt hat: Dabei treffen die rumänische Kaval auf die arabische Oud, die Vierteltonmarimba auf ein Waldhorn, und dreißig weitere Instrumente von Ngoni über Rumpi bis Flügelhorn, von Darbuka bis Vibraphon, bringen neue und spannende Klangfarben in die Kompositionen. Das Konzert in der Hainhalle beginnt um 20.30 Uhr, Karten kosten zwölf, ermäßigt acht Euro, eine Reservierung ist über die Homepage der Musikschule Ismaning möglich.