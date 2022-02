Ob es das war, was die Täter suchten? Schmuck im Wert von mehr als hundert Euro haben unbekannte Einbrecher am Wochenende in einem Ismaninger Gewerbegebäude erbeutet. Nach Angaben der Polizei öffneten sie in der Zeit zwischen Samstag um 15 Uhr und Montag um 8 Uhr gewaltsam eine Tür zu dem Bürohaus, durch die sie anschließend vermutlich auch mit ihrer Beute flüchteten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der fraglichen Zeit im Bereich des Carl-Zeiss-Rings und der Oskar-Messter-Straße etwas beobachtet haben, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte. Hinweise nimmt unter anderem das Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0 entgegen.