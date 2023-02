Das Team der Seelsorger am Isar-Amper-Klinikum in Haar begrüßt einen neuen Kollegen: Diakon Josef Kafko wird am Mittwoch, 1. März, mit einem ökumenischen Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Dieser findet in St. Raphael auf dem Gelände des Klinikums statt und beginnt um 18 Uhr.

Der 60-jährige Kafko ist katholischer Diakon, Religionspädagoge und Psychologe. Zudem verfügt er laut Pressemitteilung des Klinikums über Zusatzqualifikationen als Supervisor, in der Hospiz- und Palliativarbeit sowie in der Behinderten- und Notfallseelsorge. Vor seinem Wechsel nach Haar war Kafko für den Personaleinsatz und die Personalführung der Priester im Erzbistum München und Freising verantwortlich. Zukünftig kümmert sich der Diakon hauptsächlich um Patientinnen und Patienten in den tagesklinischen Stationen und hält Gottesdienste. "Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe, die mich sehr reizt", wird der Diakon zitiert. Auch das Klinikum ist nach den Worten von Pflegedirektorin Gitti Wermuth froh, dass das Seelsorger-Team verstärkt wird. Kafko übernehme eine wichtige, manchmal unterschätzte Aufgabe in dem Haus. "Seelsorgliche Begleitung ist für viele Patientinnen und Patienten ein wichtiges Element der Genesung, gerade in Krisen und Trauersituationen", so Wermuth.

Zu einem Fünftel seiner Arbeitszeit wird Kafko im Haarer Klinikum tätig sein, die restlichen 80 Prozent wird er als Referent für die Seelsorge bei psychisch kranken Menschen und deren Angehörige im ambulanten Bereich ausfüllen. Kafko steht den Klienten der Sozialpsychiatrischen Dienste, den Besuchern der Tagesstätten und den verschiedenen Einrichtungen und Selbsthilfegruppen vor allem im Großraum München als Seelsorger zur Verfügung. Zu seiner Aufgabe gehören auch die Beratung, das Coaching und die Fortbildung der pastoralen Mitarbeitenden in den Pfarreien zum Thema psychische Erkrankung und seelsorgerische Begleitung.