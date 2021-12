Ein Autofahrer ist am Sonntag gegen 11.20 Uhr bei einem Unfall auf der A 99 schwer verletzt worden. Die Verkehrspolizei Hohenbrunn berichtet von Zeugen, die beobachtet haben, dass er mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Nürnberg in die Autobahn-Anschlussstelle Hohenbrunn gefahren ist. Das Fahrzeug kam in der Folge in der Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume, überschlug sich und blieb auf der linken Seite liegen. Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt, sodass ihn die Freiwillige Feuerwehr Ottobrunn befreien musste. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die Autobahnabfahrt war für circa eine Stunde gesperrt. Der Schaden laut Polizei: 34 000 Euro.