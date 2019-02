5. Februar 2019, 22:13 Uhr Höhenkirchen-Siegertsbrunn Spaziergänger zertrampeln Loipen

Sonnenschein, weißer Schnee und dazu geballte schlechte Laune: Auf der Loipe bei Höhenkirchen geraten dieser Tage immer wieder Langläufer mit Wanderern aneinander, die - zumeist mit Hund - die gespurte Bahn als Einladung zum Spazierengehen auffassen und diese dadurch zerstören. Ein Wintersportler hat deshalb nun die Gemeinde gebeten, Hinweisschilder aufzustellen. Er war einer jungen Frau in der Nähe der Kapelle begegnet, die mehrere hundert Meter direkt in der Loipe lief und sich darauf berief, es gebe kein Schild, was dieses verbiete. Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) reagiert irritiert auf die Auseinandersetzungen. Der "gesunde Menschenverstand" müsse doch reichen, findet sie. Die Gemeinde werde jedenfalls keine Schilder aufstellen. Und der Schnee wird am Wochenende voraussichtlich ohnehin weggetaut sein. Kürzlich sei es sogar fast zu einer Schlägerei zwischen Langläufern und Spaziergängern gekommen, heißt es am Ort. Dabei sei doch für Wanderer und Hunde neben der Loipe genügend Platz.