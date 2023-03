Wie die Balalaika, ihre dreieckige Verwandte, ist die runde Domra eine Laute, die ihre charakteristische Verwendung in der russischen Volksmusik findet. Darüber hinaus ist sie freilich auch in anderen Stilrichtungen und im Reich der Klassik einsetzbar - und das wird die russische Domra-Virtuosin Yulia Merten zusammen mit ihrer ukrainischen Partnerin Katerina Bylousova (Klavier) beim Abschlusskonzert der Reihe "Musik im Pfarrsaal" in Höhenkirchen-Siegertsbrunn am Freitag, 10. März, demonstrieren.

Erklingen werden Stücke von Bach bis zur Romantik, aber auch Kompositionen aus der Gegenwart. Merten, gebürtig in Sankt Petersburg, und Bylousova, gebürtig in Odessa, studierten beide zunächst an den Konservatorien ihrer Heimatstädte, ehe sie ihre vielseitige künstlerische und pädagogische Ausbildung an der Musikhochschule in München abschlossen. Beide sind solistisch und in Ensembles tätig. Seit 2014 spielen sie als Duo zusammen. Das Konzert im Pfarrsaal "Mariä Geburt", Schulstraße 11, beginnt um 19.30 Uhr. Kartenreservierungen sind möglich über Telefon 08102/4238 und per E-Mail an ingridsepp@t-online.de. Die Bezahlung erfolgt an der Abendkasse.