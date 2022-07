Höhenkirchen-Siegertsbrunn:Fast flächendeckend Glasfaser

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Die Telekom will in Höhenkirchen-Siegertsbrunn nahezu flächendeckend und auf eigene Kosten das Glasfasernetz ausbauen. Bis Ende 2025 würden 98 Prozent aller Adressen im Ort angeschlossen, sagte Uwe Zwick, der im Rathaus für die Wirtschaftsförderung zuständig ist. Man habe mit mehreren Anbietern verhandelt und sich letztlich für die Telekom entschieden, da deren Ausbaupläne weder Tiefbaukosten für die Gemeinde noch Hausanschlusskosten für die Eigentümerinnen und Eigentümer nach sich zögen. Letztere müssten jedoch rechtzeitig ihr Interesse an einem Glasfaseranschluss gegenüber dem Konzern kundtun. "Deshalb ist mein Appell an alle: Wenn's losgeht, dann melden Sie sich", sagte Zwick im Gemeinderat. "Denn was man hat, das hat man - und es kostet nichts."

Laut Zwick soll der Ausbau in zwei Abschnitten erfolgen. Ab Mai 2023 wird sich die Telekom bis Ende 2024 zunächst das Zentrum des Gemeindegebiets vornehmen. In einem zweiten Schritt sollen dann unmittelbar im Anschluss und bis Ende 2025 der westliche Teil Höhenkirchens sowie das östliche Siegertsbrunn folgen. Ab September werde die Telekom mit Werbemaßnahmen und Infoveranstaltungen starten, sagte Zwick. Dann könnten sich Interessenten auch an die Firma wenden. Der Wirtschaftsförderer betonte, dass Haushalte, die bei der Telekom einen Glasfaseranschluss bestellen, nicht zwangsweise Kunde bei dem Konzern werden müssen. Vielmehr könne man auch einen anderen Anbieter wählen, der dann mit der Telekom kooperieren und deren Netz nutzen würde. "Die zunehmende Digitalisierung zeigt, wie wichtig schnelle und stabile Internetverbindungen für uns sind", kommentierte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) die Pläne. "Wir freuen uns, dass der Glasfaserausbau in unserer Gemeinde zukunftsfähige Voraussetzungen für Arbeit und Freizeit schafft."