Nach mehreren wegen der Pandemie verschobenen Anläufen ist nun ein Förderverein für die Erich-Kästner-Schule in Höhenkirchen-Siegertsbrunn aus der Taufe gehoben worden. Als erster Vorsitzender wurde bei der Gründungsversammlung Udo Brieger gewählt. Überdies beschlossen die Anwesenden eine Satzung, sodass jetzt im nächsten Schritt die Eintragung als Verein erfolgen kann. Das Ziel des Fördervereins ist nach eigenen Angaben "die Förderung der inner- und außerschulischen Bildung und Erziehung für Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Schule sowie die ideelle und materielle Unterstützung und Förderung schulischer Veranstaltungen und Angebote aller Art". Für dieses Unterfangen sucht der Förderverein der Grund- und Mittelschule noch Mitglieder und Unterstützerinnen. Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse udo_brieger@web.de an den Vorsitzenden wenden.