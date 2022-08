Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Ist Höhenkirchen-Siegertsbrunn "natürlich herzlich"? Oder doch eher "herzlich", "verbunden" und "herausragend"? Über diese Frage werden in den nächsten Wochen die Gemeinderatsmitglieder grübeln. Denn sie sollen über das neue Corporate Design der Gemeinde entscheiden - also die Art und Weise, wie sich Höhenkirchen-Siegertsbrunn künftig in Broschüren, auf Plakaten, im Internet und bei sonstigen öffentlichen Auftritten präsentiert. Zwei mögliche Gestaltungskonzepte hat der Gemeinderat nun vorgestellt bekommen - das eine mit dem Slogan "Natürlich herzlich", das andere mit dem Dreiklang "herzlich. verbunden. herausragend."

Aktuell hat die Gemeinde noch keinerlei Vorgaben, was die Gestaltung für ihren Außenauftritt und ihre öffentliche Kommunikation angeht. Auch aus diesem Grund werde oftmals das Wappen verwendet, das jedoch eigentlich ein Hoheitszeichen sei und daher nur offizielle Dokumente zieren sollte, sagte Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD). Künftig werde dieses an vielen Stellen durch das neue Logo der Gemeinde ersetzt, das zusammen mit dem Slogan ein zentraler Bestandteil des Corporate Designs ist. Darüber hinaus werden darin auch Richtlinien für die Gestaltung festgelegt, etwa was Farben und Schrifttypen betrifft.

Der neue Auftritt der Gemeinde solle eine "zeitgemäße Ästhetik" haben und eine "moderne Kommunikation" ermöglichen, erläuterte Andrea Hemberger von der Agentur Hitcom in ihrer Präsentation im Gemeinderat. Das erste Konzept mit dem Slogan "Natürlich herzlich" setze auf drei "minimalistische, moderne Symbole" in Form von Tannennadeln, Wellen und einem leicht unförmigen Herz. Sie stünden für den Höhenkirchner Forst, für das Trinkwasser und für die Höhenkirchen-Siegertsbrunner Rodungsinsel, deren Form an ein auf den Kopf gestelltes Herz erinnere, erklärte Hemberger. Als Farben habe man sich für einen "warmen, naturnahen Braunton", für Blau und für ein "frisches Orange" entschieden. Beim zweiten Konzept steht derweil das Herz der Rodungsinsel im Mittelpunkt. Dieses wird im Logo von einem Quadrat umrahmt, aus dem es an zwei Stellen herausragt - passend zum Slogan "herzlich. verbunden. herausragend." All dies solle die Idee einer "modernen Gemeinde mit Herz" widerspiegeln, sagte Andrea Hemberger. Das Farbkonzept umfasst ihr zufolge "ein dunkles Blau, flankiert mit einem mutigen, frischen Petrol".

Die Konzepte seien als "erster Input für uns" gedacht, sagte Konwitschny nach der Präsentation. Eine Entscheidung für eine der zwei Varianten soll in der Gemeinderatssitzung Ende September fallen.