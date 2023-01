Unter dem Motto "Beschwingt und beswingt!" präsentiert die Blaskapelle Höhenkirchen-Siegertsbrunn an diesem Sonntag, 22. Januar, ihr Neujahrskonzert. Erklingen werden charakteristische Melodien aus der Blütezeit der heiteren Wiener Musik: von Johann Strauß über Joseph Hellmesberger bis zu Johann Schrammel. Zudem stehen beliebte Evergreens auf dem Programm, etwa von Leroy Anderson oder Filmmusik aus "Mary Poppins". Es wird am Sonntag zwei Auflagen des Neujahrskonzerts geben, Beginn ist einmal um 11 Uhr und einmal um 15 Uhr. Auftreten werden das Große Blasorchester unter Leitung von Sonja Weese, das Symphonische Blasorchester, Leitung Bernhard Willer, und das Schlagzeugensemble, Leitung Thomas Sporrer. Karten gibt es im Vorverkauf, online über www.blaskapelle-hoehenkirchen-siegertsbrunn.de, überdies bei den Schreibwarengeschäften Springer und Obermeier sowie bei Vordermeier in Ottobrunn. Zudem gibt es Tickets an der Tageskasse.