Höhenkirchen-Siegertsbrunn:Verzögerung beim Familienzentrum

Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Detailansicht öffnen Die Alte Apotheke in Siegertsbrunn stand jahrelang leer. Bald soll sie saniert wieder eröffnen. (Foto: Claus Schunk)

Die Zwergerlstube der Arbeiterwohlfahrt München-Land (Awo) steht in den Startlöchern, um in der Alten Apotheke in Siegertsbrunn ein Familienzentrum zu eröffnen - doch noch muss sie sich gedulden. Denn die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes in der Bahnhofstraße wird sich länger hinziehen als geplant. Wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) dem Gemeinderat mitteilte, geht man statt der ursprünglich anvisierten Fertigstellung im Juli inzwischen vom Abschluss der Arbeiten im November aus. Darüber hinaus muss die Gemeinde tiefer in die Tasche greifen: Aktuell rechne man infolge gestiegener Materialpreise mit einer Kostenerhöhung um 17 Prozent, sagte Konwitschny. Insgesamt waren für die Renovierung 2,1 Millionen Euro eingeplant.

Als Grund für die Verzögerung verwies die Bürgermeisterin auf diverse Mängel und Schäden, die man erst im Zuge der Sanierung entdeckt hat. "Wir haben da mehr Schätze gefunden als ursprünglich gedacht", sagte Konwitschny. Dazu seien Personalausfälle wegen der Pandemie und witterungsbedingte Verzögerungen gekommen. Im März 2021 war die Renovierung der mehr als hundert Jahre alten früheren Apotheke angelaufen. Nach dem Abschluss der Arbeiten wird dort die Zwergerlstube wieder einziehen, die bereits bis 2014 in dem Gebäude beheimatet war. Nach den Plänen der Gemeinde soll die einstige Elterninitiative, die seit Frühjahr 2020 zum Awo Kreisverband München-Land gehört, in der Alten Apotheke nicht nur ihre Eltern-Kind-Gruppen und den Spielkreis betreiben, sondern auch ein Familienzentrum mit einem breiten Spektrum an Angeboten.