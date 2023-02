Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Die Sanierungsarbeiten an der Alten Apotheke in Höhenkirchen-Siegertsbrunn sind noch in vollem Gange, doch nach diversen Verzögerungen ist nun ein Ende in Sicht. Am 17. Juni, kündigte Britta Werhahn im Gemeinderat an, sei dort ein Tag der offenen Tür geplant. Die SPD-Kommunalpolitikerin ist auch Leiterin der Zwergerlstube, die in der Alten Apotheke ein Familienzentrum eröffnen wird. Laut der Einrichtung, die zum Awo-Kreisverband München-Land gehört, soll dort ein Ort entstehen, "der Begegnung, Austausch und gemeinsame Aktivitäten ermöglicht, aber auch bei der Bewältigung des Alltags unterstützt". An konkreten Angeboten seien etwa Spiel- und Eltern-Kind-Gruppen, offene Treffs, Informationsveranstaltungen, Vorträge und Kurse bis hin zur Beratung in familiären Konfliktsituationen geplant.

"Momentan gehen wir davon aus, dass wir Ende April mit der Zwergerlstube in der Alten Apotheke einziehen können", sagte Britta Werhahn. Im Mai wolle man dann das Café und den offenen Treff eröffnen, "und danach die Angebote peu à peu erweitern". Voraussetzung hierfür ist freilich, dass die Sanierung an dem denkmalgeschützten Gebäude gemäß Zeitplan abgeschlossen wird. Vor zwei Jahren waren die Arbeiten angelaufen; zuvor hatte das 1911 erbaute Haus an der Siegertsbrunner Bahnhofstraße lange Zeit leer gestanden. Ursprünglich wollte das Rathaus die Sanierung im Sommer 2022 abschließen. Doch Personalausfälle, witterungsbedingte Verzögerungen und diverse Schäden, die erst im Laufe der Arbeiten entdeckt wurden, durchkreuzten diesen Zeitplan. Insgesamt nimmt die Gemeinde für die Sanierung der Alten Apotheke mehr als zwei Millionen Euro in die Hand.