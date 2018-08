29. August 2018, 21:50 Uhr Haar/Grasbrunn/Kirchheim Polizei stoppt drei Betrunkene

In der Nacht auf Mittwoch sind einer Streife der Haarer Polizeiinspektion gleich drei angetrunkene Autofahrer ins Netz gegangen. Um 21.45 Uhr kontrollierten die Beamten zunächst auf der Vockestraße in Haar eine 63-Jährige aus dem östlichen Landkreis. Die Frau roch nach Alkohol, ein Test erbrachte ein Ergebnis von 0,92 Promille. Um 0.15 Uhr überprüften die Beamten in Neukeferloh auf der Waldbrunner Straße einen 35-Jährigen Münchner, der ebenfalls nach Alkohol roch. Hier ergab der Atemalkoholtest 0,54 Promille. Zuletzt erwischten die Polizisten um 2.40 Uhr in der Münchner Straße in Kirchheim einen 40-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg, der sein Auto in Schlangenlinien steuerte. Er hatte 1,22 Promille Alkohol im Blut.

Alle drei Personen mussten ihr Auto an Ort und Stelle abstellen. Während die ersten beiden mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro sowie einem mindestens einmonatigen Fahrverbot davonkommen werden, wurde der Führerschein des Ebersbergers beschlagnahmt. Er muss mit einem Führerscheinentzug sowie einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.