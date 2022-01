Eine 20-Jährige ist am Samstag in der Nähe des S-Bahnhofs Gronsdorf Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Frau aus dem Landkreis München war gegen 23 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie bemerkte, dass sie von einem Mann verfolgt wurde. Der Unbekannte sprach sie an und als sie ihm erklärte, dass sie keinen Kontakt wolle, und weiterging, attackierte er sie von hinten. Er drückte sie gegen eine Hauswand und begrapschte sie. Die 20-Jährige schrie um Hilfe und verletzte den Täter mit einem Schlüssel im Gesicht. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in Richtung S-Bahnhof. Die 20-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Angreifer verlief erfolglos. Der Täter ist nach Aussagen der jungen Frau 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, vom Aussehen her nordafrikanischer oder arabischer Herkunft. Bekleidet war er mit einem grünen Parka mit Pelzkapuze, schwarzem Shirt und Jeans. Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Samstagabend in der Nähe des Tatorts im Bereich Schneiderhofstraße, Herzogstandstraße, Bahnstraße und Drosselweg etwas beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.