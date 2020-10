Am Freitag, 30. Oktober, hätte der Vaterstettener Dirigent Maximilian Leinekugel mit seinen Munich Classical Players im Kleinen Theater Haar spielen sollen, doch der Termin musste abgesagt werden. Der Auftritt tags darauf in Ebersberg hingegen steht - noch. "Und wenn es irgendwie geht, dann werden wir auch spielen", sagt Leinekugel. Am Samstag, 31. Oktober, soll im Alten Speicher der Jubilar Ludwig van Beethoven im Mittelpunkt stehen. Das außergewöhnliche Programm verbindet die revolutionäre Musik des einstigen Vorreiters mit den modernen Werken zweier junger, zeitgenössischer Komponisten. Konzertkarten sind unter der Telefonnummer 08092/255 92 05, online unter www.okticket.de oder an der Abendkasse erhältlich.