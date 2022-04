Das neue Ausweis-Terminal am Rathaus in Haar. Alexandra Szelag und Alicia Frey vom Amt für Innovation und Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) stellen das Angebot vor.

Am Haarer Rathaus kann man Dokumente neuerdings unabhängig von Öffnungszeiten abholen.

Endlich ist Urlaub im Ausland für viele wieder ein erfüllbarer Traum. Davor steht freilich der Blick auf den Pass: Sind alle Ausweise noch gültig? Wenn nicht, rasch ab ins Rathaus - doch was tun, wenn es knapp wird mit dem Abholen? In der Gemeinde Haar kann der Reisestart nun zumindest nicht mehr an den Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamts scheitern: Als erste Kommune im Landkreis hat die Gemeinde einen Ausweis-Automaten eingerichtet. Dort können Bürgerinnen und Bürger ihren fertigen Personalausweis oder Reisepass auch frühmorgens oder abends nach Dienstschluss abholen.

Das Prinzip ähnelt dem einer Packstation: Der Ausweis wird wie bisher persönlich beim Einwohnermeldeamt beantragt. Dabei kann man festlegen, wie man das fertige Dokument abholen möchte - persönlich in der Behörde oder flexibel am Automaten. Trifft der fertige Ausweis von der Bundesdruckerei dann im Haarer Amt ein, erhält der Antragsteller eine Nachricht und einen individuellen Pin-Code. Mit diesem und seinem Fingerabdruck kann er dann am Automaten vorstellig werden und das entsprechende Fach mit seinem neuen Ausweis öffnen.

Die Stadt Ludwigsburg hat 2019 als erste deutsche Kommune einen solchen Ausweis-Automaten eingeführt. Heute bieten schon einige Orte den Abholservice ohne Termin an; es gibt die Automaten unter anderem in Göttingen, Langenhagen bei Hannover oder im schwäbischen Tuttlingen. Der Haarer Automat steht seit Anfang April im kleinen Innenhof des Rathauses bereit, täglich zwischen 6 Uhr und 23 Uhr.