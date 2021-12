In Haar gibt es zwei zusätzliche Teststationen. In einem weißen Zelt auf dem Parkplatz des Sportparks Eglfing am Höglweg können Bürger seit Freitag schon kostenlose Schnelltests bekommen. Dazu kommt eine Station auf dem Parkplatz des Baumarkts in der Münchner Straße 18. Das neue Schnelltestzentrum am Höglweg kann Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr genutzt werden, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr. Das Testzentrum am Baumarkt öffnet montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr. Bereits seit längerem existieren die Teststation im Bürgerhaus und in der Alten Kaserne an der Wasserburger Straße, wo jeweils täglich von 8 bis 18 Uhr Schnelltests möglich sind. Zu den neuen Stationen gibt es dem Rathaus zufolge noch keine Informationen zur Öffnungszeiten während der Festtage. Im Bürgerhaus ist an Weihnachten und Silvester auch täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Testzentrum in der Kaserne steht am 24. Dezember bis 13 Uhr zur Verfügung. Es ist am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen und am zweiten Feiertag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bis 30. Dezember gelten normale Öffnungszeiten. An Silvester ist bis 13 Uhr geöffnet und am Neujahrstag geschlossen.