Die Senioren-Union München-Land hat sich bei der Erdwärme Grünwald über die Nutzung der Geothermie informiert. Hinterher erklärte die Kreisvorsitzende Ilse Weiß: "Wir wollen uns dafür einsetzen, dass diese Art der Energieerzeugung in der politischen Diskussion mehr Gewicht bekommt." Erdwärme müsse mehr genutzt werden, zumal diese wetterunabhängig immer verfügbar sei. "Die Nutzung der Geothermie ist ein wichtiger Beitrag in der Energiewende, bei dem Bayern insgesamt, vor allem der Landkreis München, eine führende Position einnehmen", wird Weiß in einer Pressemitteilung der Senioren-Union zitiert. Die Kreisvorsitzende der Senioren-Union attackiert zugleich die Bundesregierung: "Statt ideologiegeprägt den Einsatz von mehr Windkrafträdern zu fordern, sollte die Ampel-Koalition in Berlin für alle Wege der alternativen Energiegewinnung offen sein."

SZ