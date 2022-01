Wer sein Kind im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Covid-19 impfen lassen möchte, hat am Samstag, 5. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Bürgerhaus der Gemeinde Grünwald, Dr. Max-Straße 1 bis 3, die Möglichkeit dazu. Rund 50 Impfungen sind an dem Tag möglich. Genutzt wird der Impfstoff von Biontech und Pfizer in einer geringeren Dosis als für Erwachsene. Interessenten registrieren sich bitte vorher über die Plattform Bayimco. Die Terminvereinbarung dagegen erfolgt über die Gemeinde unter Telefon 089/64 16 21 52. Auch ohne Termin kann man es versuchen, muss dann aber mit Wartezeiten rechnen.