Macht schon was her mit vielen Lichtern: die Grünwalder Brücke und die Burg Grünwald bei Nacht.

Die Grünwalder Burg bleibt fortan dunkel, denn die Freunde Grünwalds haben das Licht ausgemacht. Die Vereinigung teilt mit, dass sie sich im Rahmen der bundesweiten Einsparungsbemühungen beim Stromverbrauch dazu entschlossen hat, nach neun Jahren mit angestrahlter Burg nun auf eine nächtliche Beleuchtung des Wahrzeichens über dem Isartal zu verzichten.

"Gerade wenn wir alle sparen müssen, um gut durch Herbst und Winter zu kommen, ist es eigentlich unverständlich, warum öffentliche Gebäude nachts noch hell erleuchtet sind. Wir halten es für richtig, dass auch die Freunde Grünwalds mit gutem Beispiel vorangehen", teilen sie mit. Sie hoffen, damit noch mehr Mitbürger, Geschäfte und Vermieter zu animieren, nachts die Beleuchtung ihrer Häuser, Reklamen und Firmenschilder abzuschalten. "Wenn wir alle gemeinsam in der Nacht den Stromverbrauch reduzieren, muss nicht so viel Gas in die Stromerzeugung fließen und kann für Wärme und in der Produktion verwendet werden", heißt es in der Mitteilung.