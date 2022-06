Ingrid Reinhart und Oliver Seth bleiben Sprecher des Grünen-Ortsverbands Straßlach/Grünwald. Neu dabei sind Susanne Kruse als Schatzmeisterin und Bettina Schreyer als Schriftführerin. Emil Rainer wurde in den jetzt fünfköpfigen Vorstand als Beisitzer gewählt. Der neue Vorstand will sich auch weiterhin in den beiden Gemeinden Grünwald und Straßlach für die ökologischen Themen stark machen, um den Weg in die Klimaneutralität zu beschleunigen. Dazu gehört etwa die Förderung regenerativer Energien. Ein sicheres Radwegenetz in beiden Gemeinden und die seit lange gewünschte Fahrrad- und Fußgängerbrücke nach Pullach stehen ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Anliegen der Grünen sind ferner eine zeitnahe Umsetzung der Ortsmittegestaltung in Grünwald und die Überplanung des Mahag-Geländes.