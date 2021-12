Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro - das ist die Bilanz eines missglückten Überholmanövers am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der B 471 bei Grasbrunn. Nach Darstellung der Polizei wollte ein 66-jähriger Autofahrer, der von Haar kommend auf der Grasbrunner Straße in Richtung Putzbrunn unterwegs war, einen vor ihm fahrenden Wagen überholen und übersah dabei offensichtlich das entgegenkommende Fahrzeug einer 30-Jährigen. Beide Autos kollidierten frontal. Die zwei Fahrer wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.