Die Heilige Familie stapft durch das tief verschneite Oberland. Die weiße Landschaft erhellt die stille Winternacht, auch die Sterne am Himmel bringen Licht ins Dunkel. Aber so romantisch die Szenerie anmutet, so ernst ist die Lage: Die hochschwangere Maria sucht mit ihrem Mann Josef verzweifelt eine Herberge. "Im Wald is so staad, alle Weg san verwaht", soll Ludwig Thoma auf einer Winterjagd in den Tegernseer Bergen gemurmelt haben, die ihn zur Niederschrift der "Heiligen Nacht" inspirierte. Das in Mundart verfasste Versepos, das die Weihnachtsgeschichte von Bethlehem nach Bayern verlegt, hat sich seit seiner Veröffentlichung 1917 zum Klassiker entwickelt. Gleichsam ein Klassiker ist auch die Lesung der "Heiligen Nacht" bei der Adventsstunde in Sankt Aegidius in Keferloh. Der Moderator, Autor und Regisseur Michael Harles, der vornehmlich für den BR arbeitet, hat Thomas Weihnachtslegende am Mittwochabend in der im 12. Jahrhundert erbauten Kirche vorgetragen. Tradition hat dabei auch die musikalische Begleitung durch den Grasbrunner Dreigesang und Zitherklänge. Sie flankieren stimmungsvoll das Wunder dieser Nacht.