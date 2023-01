Das Entdecken des Besonderen im scheinbar Alltäglichen fasziniert den Haarer Künstler Helmut Buchwitz. Dies drückt sich sowohl in seiner Malerei als auch in seinen fotografischen Arbeiten aus. Sein Ziel: die Fantasie des Betrachters zu wecken und neue Sichtweisen zu eröffnen. "Sichtweisen" - so heißt auch die Ausstellung mit Werken von Buchwitz, die von diesem Montag, 9. Januar, an im Rathaus Neukeferloh zu sehen ist. Buchwitz, der Mitglied im Kunstverein Ottobrunn ist, beschäftigt sich auf ganz eigene Weise mit der Vielfalt der Formen und Farben, welche die Welt bietet. Dies bringt er in formal reduzierten Ausschnitten und Perspektiven zum Ausdruck. Seine farbintensiven Arbeiten in Pastell, Öl und Acryl stehen an der Grenze zur Abstraktion. Unter dem Motto "Malerei trifft Fotografie" entstehen in fotografischen Arbeiten auf Leinwand durch transparente Übermalungen in Pastell neue Einblicke und Bildaussagen. Die Ausstellung dauert bis zum 22. März. Besucht werden kann sie montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags von 14 bis 18 Uhr.