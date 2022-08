Irgendwann erreichen Überflussgesellschaften einen Punkt, an dem Verzicht als der wahre Luxus gilt. So lässt mancher Teilzeit-Asket etwa alles beiseite: Fleisch, Laktose, Religion und vor allem eine eigene Meinung. Meint zumindest Martin Zingsheim. Der Kölner Kabarettist, der am Freitag, 30. September, im Bürgerhaus Neukeferloh auftritt, ist freilich keiner, der sich über den Verzicht-Wahn nur lustig macht, als philosophisch gebildeter Künstler weiß er: Sich frei von Bedürfnissen machen, erhellt das Wesentliche. So wird er also in Grasbrunn sein Programm "Aber bitte mit ohne" auf der Bühne ganz simpel präsentieren: Nur mit Mikro. Keine Pyrotechnik. "Denn alles, was du hast, hat irgendwann dich. Und Relevanz braucht keine Requisiten", erklärt er. Man darf gespannt sein, wie der vielfach ausgezeichnete Kabarettist und Musiker die derzeitige, der Energiekrise und Inflation geschuldete Verzichts-Diskussion in sein Programm einbaut. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Karten für 22 Euro gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Lois und Nesli's Backcafé in Neukeferloh, Schreibwaren Willerer in Haar, Papeterie Löntz in Baldham und beim Buchladen in Vaterstetten sowie online unter kulturgut-martinzingsheim.eventbrite.de.