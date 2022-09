Die Gräfelfinger Konzerte sind eine besondere Spielwiese für junge aufstrebende Musiker. Das erste Konzert in der neuen Saison bestreitet am Freitag, 16. September, der 1999 in Wolgast geborene Pianist Hamlet Ambarzumjan. Als kleiner Junge zog er mit seiner armenisch-deutschen Familie inklusive vier Brüdern in den Landkreis Ebersberg. Sein Talent wurde schnell offensichtlich. So gewann er zahlreiche Preise bei "Jugend musiziert" und 2017 einen zweiten Preis beim internationalen Wettbewerb "Schumann Inspiration".

Nach dem Studium an der Hochschule für Musik und Theater in München wechselte er nach Berlin, künstlerische Impulse erhielt er in Meisterkursen bei pianistischen Größen wie Bianca Bodalia, Herbert Schuch und Bernd Glemser. Neben Auftritten im Rundfunk und Fernsehen wurde Ambarzumjan 2019 mit dem Kulturpreis der Stadt München ausgezeichnet.

Im Bürgerhaus Gräfelfing wird er ein anspruchsvolles Programm präsentieren: Werke von Bach/Busoni, Beethoven, Scarlatti, Chopin, Bach/Brahms und Rachmaninow. Karten gibt es über München Ticket und im Vorverkauf bei Wort-Schatz, Bahnhofstrasse 95, Telefon 089/85 37 00 oder im Bürgerhaus Gräfelfing, Bahnhofplatz 1, Telefon 089/85 82 72 sowie von 19 Uhr an an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.