Das Gräfelfinger Mühlrad, das im Mai abmontiert worden war, dreht nach umfassender Reparatur wieder seine Runden in der Würm am Anger. Das dürfte nicht zuletzt Hochzeitspaare freuen, die gerne vor der Sehenswürdigkeit für Fotos posieren. Nach der Reparatur funktioniert das Rad besser als zuvor: Es wurde tiefer gesetzt, sodass es sich auch bei niedrigem Wasserstand dreht. Außerdem wurde die Größe der drei Schöpfeimer so angepasst, dass kontinuierlich Wasser in die neue Rinne fließt, von dort in einen Trog und wieder zurück in die Würm. Im Zuge der Reparatur wurde auch der Flussabschnitt sicherer gestaltet. Zwei Stahlträger im Wasser wurden entfernt. Demnächst soll noch ein Treibgutabweiser installiert werden, der unter anderem Äste vom Wasserrad fernhalten soll und Badende am Rad vorbeileiten wird. Bis dahin bleibt es bei Warnungen. So weist schon 50 Meter vor dem Wasserrad ein Schild Schwimmer und Kajakfahrer darauf hin, sich rechts zu halten. Auch gibt es einen Notausstieg aus der Würm und am Mesnersteg, der vorgelagerten Brücke, einen weiteren Hinweis.