Ein geparkter Kleinwagen ist am Freitagmorgen in Gräfelfing vermutlich von einem unbekannten Lkw-Fahrer beschädigt worden. Nach Angaben der örtlichen Polizei hatte ein 63-Jähriger seinen blauen Mini von 8.45 bis 9.45 Uhr auf einem Parkplatz in einer Firmenzufahrt an der Bussardstraße abgestellt. In dieser Zeit wurde die vordere linke Stoßstange und der Radkasten zerkratzt. Es blieben weiße Lackspuren zurück, der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Im Verdacht hat der Halter den Fahrer eines mittelgroßen weißen Lkw, der in der Zufahrt wendete. Genauere Angaben dazu kann er jedoch nicht machen. Die Planegger Polizei, Telefon 089/89 92 50, bittet um Zeugenhinweise.