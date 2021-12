Von Annette Jäger, Gräfelfing

Wenn die Gemeinde Gräfelfing am 31. Dezember auf ihren Kontostand blickt, könnte man im Landkreis durchaus einen Korken knallen hören. Rund 260 Millionen Euro werden da beim Rücklagenstand verzeichnet sein. Ein mehr als bequemes Polster, um ins neue Jahr zu starten und mindestens vier kommunale Großbaustellen weiter anzuschieben. Doch das viele Geld hat auch eine Kehrseite, denn es muss ausgegeben werden. "So ein Haushaltsvolumen macht richtig Arbeit", sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU) bei der ersten Haushaltsberatung für das Jahr 2022 am Dienstag.

Eines hat bei Haushaltsberatungen in der Gemeinde Gräfelfing Tradition: die Verkündung, dass die Gewerbesteuereinnahmen weit über dem Soll liegen. So auch in diesem Jahr und zwar um ganze 26 Millionen Euro, wie es sich abzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr sind das zwar rund 20 Millionen Euro weniger, aber dennoch belaufen sich die Gewerbesteuereinnahmen 2021 auf rund 165 Millionen Euro. Für die kommenden Jahre rechnet die Kommune mit 140 Millionen Euro Einnahmen, doch, gemäß Tradition, könnte auch dieser Ansatz wieder überschritten werden.

Hand in Hand mit einer florierenden Kassenlage geht auch immer die Kreisumlage. Und die schmerzt die Gräfelfinger doch sehr im Jahr 2022, wie der Bürgermeister durchblicken ließ. Da sind 94 Millionen Euro an den Kreis zu zahlen, "das ist ein historischer Höchststand", sagte Köstler. "Mit der Gemeinde Grünwald sind wir die größten Umlagezahler im Landkreis." Der Kreis werde den Hebesatz der Kreisumlage auch nicht ändern, sagte Köstler - vor allem nicht senken. Dazu habe er ein aktuelles Schreiben des Kreiskämmerers vorliegen. Für die Gemeinde hat das erhebliche Auswirkungen. "Ein Hebesatzpunkt rauf oder runter bedeutet für uns zwei Millionen Euro Umlage", so Köstler.

Die Verwaltung ist am Anschlag

Mit einem Haushaltsvolumen von knapp über 169 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 79 Millionen Euro im Vermögenshaushalt geht die Gemeinde Gräfelfing ins neue Jahr. Größte Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind Personalkosten und der Gebäudeunterhalt. Bis zum Jahresende wird die Rücklage um 60 Millionen Euro schrumpfen. Das ist zum einen der hohen Kreisumlage geschuldet, zum anderen einigen Großbauprojekten. An vorderster Stelle steht hier der Neubau der Turn- und Schwimmhalle auf dem Schulcampus, in den allein im Jahr 2022 rund 14 Millionen Euro samt Planungskosten fließen, gefolgt von weiteren 17,5 Millionen Euro in den Jahren 2023 und 2024. Zweiter großer Kostenpunkt ist die umfassende Sanierung samt Umbau des Bürgerhauses mit 2,8 Millionen Euro, die im Jahr 2022 anfallen. Auch die Sanierung des Rathauses gehört zu den großen Investitionsposten.

Schließlich fließen rund eine Million Euro im Jahr 2022 in Lärmschutzmaßnahmen rund um den Autobahntunnel auf der A 96 im Bereich Gräfelfing. Am Ende des Jahres 2022 soll sich der Rücklagenstand dann auf 200 Millionen Euro belaufen. Aber auch hier sind die Prognosen schon wieder optimistisch: "Die Entnahme aus der Rücklage war bisher immer nur theoretisch", sagte Günter Roll (Bürgerverein Gräfelfing-Lochham) Am Ende sei der Griff in die Spardose dann doch stets kleiner ausgefallen als erwartet. Nicht zuletzt deshalb, weil sich nicht alle Maßnahmen wie geplant innerhalb eines Jahres umsetzen lassen, sondern sich in die Zukunft verschieben.

Die gute Finanzlage verschafft der Gemeinde Gestaltungsspielraum, aber die Großbaustellen, die dadurch möglich werden, machen auch viel Arbeit. Viele Bauprojekte werden fast zeitgleich abgewickelt. Die Verwaltung sei "deutlich am Anschlag", so der Bürgermeister.