Von Annette Jäger, Gräfelfing

Der katholische Pfarrverband Gräfelfing sammelt für Menschen in der Ukraine und ruft zu einer Sachspendenaktion auf. Die Hilfsgüter werden von diesem Donnerstag bis Samstag, 10. Dezember, angenommen und gehen an die Caritas der Diözese Mukatschewo in der Westukraine. Von dort erfolgt die Verteilung bis in den Osten des Landes. Die Sammlung, die die Aktion "Hilfe für Menschen in Not" unter dem Dach des katholischen Pfarrverbands initiiert, findet am Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr statt, am Samstag von 10 bis 15 Uhr.

Abgabestelle ist das katholische Pfarrheim St. Stefan in der Rottenbucher Straße 10. Gefragte Hilfsgüter sind Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Margarine, Öl, Konserven oder auch Hygieneartikel, Isomatten und Schlafsäcke wie auch Verbandsmaterial. Kleider und Schuhe werden nicht angenommen. Geldspenden für den Kauf von Lebensmitteln sind willkommen. Weitere Informationen gibt es bei Familie Angerbauer (Telefon: 089/854 29 21) oder Renate Breuer (Telefon: 0177/182 36 28).