Unbekannte haben am Freitag am helllichten Tag an den S-Bahnhöfen in Gräfelfing und Lochham mehrere Fahrräder gestohlen. Die Räder waren abgesperrt. Wie die Polizei berichtet, hatten ein 17-jähriger Schüler und seine 15-jährige Freundin aus Planegg gegen 7.25 Uhr ihre beiden Räder in Gräfelfing abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als sie gegen 14.35 Uhr zurückkamen und wieder losfahren wollten, waren ihre Räder weg. Nicht anders erging es einer 18-jährigen Schülerin, die ihr Rad am selben Tag gegen 7.45 Uhr bei den südlichen Fahrradständern am S-Bahnhof in Lochham abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert hatte. Die Gräfelfingerin merkte dann gegen 17 Uhr, dass ihr Rad offenkundig gestohlen worden war. Wer Angaben zu den Taten machen kann oder Verdächtiges an den Bahnhöfen bemerkt hat, kann sich bei der Polizeiinspektion in Planegg unter 089/89 92 50 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.