Ein 73 Jahre alter Busfahrer hat am späten Montagabend bei einer Irrfahrt in Gräfelfing einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizeiinspektion Planegg war er mit seinem Linienbus von der eigentlichen Strecke abgekommen und wollte deshalb gegen 23.15 Uhr auf dem Wendehammer am Kleinhaderner Weg umdrehen. Bei dem Wendemanöver touchierte das Heck des Busses einen Fahrradständer und riss ihn aus seiner Verankerung. Auch das Heck des Busses und die hintere Tür wurden demoliert. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 11 000 Euro, verletzt wurde niemand.